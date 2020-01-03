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Врачи заявили, что рассол от похмелья – не спасение

Врачи заявили, что рассол от похмелья – не спасение

Как оказалось, рассол от похмелья – не панацея. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Его цитируют российские СМИ.

Специалист отмечает, что от похмелья не помогает не только рассол.

Он заявил: «Маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников».

Он добавил: «Употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом».

Эксперт посоветовал «не переборщить с салатами и шампанским за праздничным столом и проявлять умеренную физическую активность».

Как писала «Фраза», составлен список интернациональных рецептов от новогоднего похмелья.

Тэги: ученые, здоровье, мир, похмелье, врачи

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