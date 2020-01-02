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Киевлянам наглядно показали, куда следует сдавать новогодние ели

Киевлянам наглядно показали, куда следует сдавать новогодние ели

В Киеве начали работу пункты сбора новогодних елок. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный, собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений.

Площадки для сбора новогодних елок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств во всех районах города.

С полным списком адресов и пунктов приема новогодних елок можно ознакомиться здесь.

Также для удобства поиска можно воспользоваться интерактивной картой.

 

Как сообщала «Фраза», высота главной елки страны на Софиевской площади в этом году составит 30 метров, вес конструкции — более 100 тонн. По словам основателя проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, стоимость игрушек и иллюминаций на ней составила 2 млн 700 тыс. грн. Добруцкий также сообщил, что всего в столице будет 12 елок «и мы готовы снова побороться за звание лучшей европейской елки».

При этом больше всего средств на установку елок и проведение других новогодних мероприятий в этом году потратили в Днепре, Киеве и Харькове.

Тэги: Киев, Киевская городская государственная администрация, новогодняя елка, новости Украины

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