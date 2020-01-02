Главные новости за 2 января 2020 года

На следующей неделе в Украине похолодает. На следующей неделе погода в Украине не порадует. Ожидаются неприятные изменения.

Составлен список интернациональных рецептов от новогоднего похмелья. Ученые из университета Брайтона в Великобритании сообщили, как спастись от новогоднего похмелья. Они привели интернациональные рецепты.

В Индии эпично горел завод: пострадали пожарные. В Дели (Индия) на местном заводе произошло ЧП. В огне пострадали не менее четырнадцати человек.

Жертвами наводнения в Индонезии стали десятки людей. В Джакарте, столице Индонезии, продолжает бушевать наводнение, которое привело к массовым оползням. Жертвами стихии уже стали не менее двадцати одного человека.

Франциск извинился перед паломниками за свое поведение. Папа Римский Франциск принес извинения за удар паломницы по руке, который произошел накануне. Об этом он заявил, обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане.

Американская актриса зарезала собственную мать. В американском городе Олейте в штате Канзас разыгралась страшная трагедия. Тут актриса Молли Фитцджеральд, снявшаяся в свое время в ленте «Первый Мститель» 2011 года, убила собственную мать.