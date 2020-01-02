На «Интере» 6 и 7 января покажут Рождественские богослужения

На телеканале «Интер» 6 и 7 января будут транслировать праздничные богослужения из Киево-Печерской лавры и документальные фильмы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, 6 января в 17.00 «Интер» покажет трансляцию вечернего Рождественского богослужения, а 7 января в 09.00 состоится прямая трансляция Божественной литургии.

В ночь с 6 на 7 января в 00.00 на «Интере» покажут документальный проект «Паломничество на Святую Землю», сообщает inter.ua.

«Небольшая территория едва заметна на карте мира, но каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Они плыли на кораблях, ехали на лошадях, шли пешком. Вместе с паломниками съемочная группа „Интера“ прошла по земному пути Христа — от Назарета до Голгофы», — рассказали авторы фильма.

В день праздника Рождества Христова, 7 января, в 08.00 телеканал «Интер» покажет документальный проект «Наш Блаженнейший» — о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии.

«Поздравляем всех с наступающим Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник будет наполнен радостью, любовью и Божьей благодатью!», — желает «Интер».

Фото: lavra.ua

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2019 году.