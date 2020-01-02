Заворотнюк опубликовала трогательное обращение к своим поклонникам

Актриса Анастасия Заворотнюк обратилась к своим поклонникам. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий пост появился у нее в Instagram.

Так, Анастасия Заворотнюк поблагодарила людей, которые поддерживал ее в прошлом году.

В обращении говорится: «От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!».

Также отмечается: «Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!».

Ранее сообщалось, что в середине сентября 2019 стало известно, что Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей. Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Как писала «Фраза», у Заворотнюк оказались серьезные долги за коммуналку.

Ранее стало известно, где Заворотнюк встретила Новый год.