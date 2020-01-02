В первый день нового года в зоне проведения ООС покончил с собой офицер ВСУ

1 января на Донбассе покончил с собой военный Юрий Сергеев, позывной «Гудвин». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила на своей странице в Facebook его жена Лилия.

По ее словам, это случилось в 14:00. При этом она не указала причину смерти.

В то же время офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан в комментариях под новостью на странице Конопляний Джмелик в Twitter сообщил, что погибший покончил с собой. Это произошло в районе Золотого Луганской области.

Информацию о самоубийстве также подтвердили «Украинской правде» в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. На данный момент военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

Как сообщала «Фраза», весной 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано большое число самоубийств среди украинских военных. При этом он отказался называть конкретные цифры военных, которые покончили с собой.

В начале 2017 года военный психолог Андрей Козинчук рассказал о наиболее частых причинах суицидов среди военнослужащих. Среди них алкоголизм и психические заболевания.

В начале 2018 года Матиос сообщил, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2–3 военнослужащих.

Напомним, 29 декабря 2016 года в Донецкой области под Светлодарской дугой в зоне АТО 21-летний военный из Кировоградской области Олег Стасий покончил жизнь самоубийством.

30 июля 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции застрелился 23-летний боец Национальной гвардии Украины.

19 января 2018 года в Днепре солдата, который был на страже при охране складов, нашли мертвым со смертельным ранением в голову. Выстрел был произведен из его же автомата.

1 февраля утром во Львовской области в лесу возле воинской части на Яворовском полигоне нашли тело военного. Погибшим оказался младший лейтенант.

На следующий день в одной из воинских авиационных частей в Житомирской области нашли мертвым военнослужащего. Солдат умер от огнестрельного ранения.

15 февраля в полтавском военном госпитале был найден повешенным военный без следов насильственной смерти.