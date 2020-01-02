В УПЦ считают, что Элладская и Александрийская Церкви поддержали Варфоломея в признании ПЦУ из-за материальной зависимости

Элладская и Александрийская Церкви признали решение Патриарха Варфоломея из-за материальной зависимости от Греции. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сообщил в комментарии каналу «Klymenko Time».

«Пока признали ПЦУ только <...> сателлиты Константинопольского патриархата — и Александрийская, и Элладская Церкви. Нужно еще учитывать то, что именно эти Церкви зависят, в том числе и материально, от Греческого государства. Наверное, не секрет, что духовенство греческое получает государственную зарплату, и Александрийский патриархат получает от Греции через МИД зарплату», — отмечает митрополит Антоний.

Иерарх подчеркивает, что Элладская и Александрийская Церкви не выдержали оказываемого на них внешнего давления.

«Мы видим, что церковный вопрос сейчас некоторые силы пытаются включить в большую геополитику. И таким образом решать свои какие-то очень важные, как они считают, стратегические задачи», — сказал он.

По словам митрополита, православный человек должен быть патриотом своего государства, но, несмотря на гражданскую принадлежность к тому или иному Отечеству, помнить и более важный жизненный принцип.

«Я очень люблю одно высказывание святых отцов, которое гласит следующее: „Все мы граждане Неба, но с земной пропиской“. Мы должны ценить эту земную прописку, но понимать, что все же подлинное Отечество наше на Небе. И для того, чтобы его заслужить, иногда приходиться защищать свою веру и от давления сильных этого мира. Но вопрос ведь в том, что все это предполагает некий крестный путь конкретного человека, конкретной Церкви.

А на крест не всем очень хочется», — резюмировал архиерей.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний сказал, что Томос принес разделения даже в семьи украинцев.