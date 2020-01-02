Франциск извинился перед паломниками за свое поведение

Папа римский Франциск принес извинения за удар паломницы по руке, который произошел накануне. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил, обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане 2 января.

«Я прошу прощения за вчерашний плохой пример», — цитирует понтифика Deutsche Welle.

При этом он на своем примере обратил внимание на то, что люди «так часто теряют терпение» и осудил насилие в отношении женщин, любая форма которого, по мнению Франциска, является «богохульством».

Как сообщала «Фраза», 1 января 2020 года папа Римский Франциск, общаясь с паломниками на площади Святого Петра, хлопнул по руке женщину, которая предположительно приехала на праздники из Азии, и пыталась притянуть его к себе.