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Ватикан скатывается в язычество

Ватикан скатывается в язычество

Конгрегация по вопросам католического образования 14 декабря выступила спонсором рождественского концерта в зале имени Павла VI. Как выяснили журналисты «Фразы», Папа Римский Франциск выступил с заранее написанной короткой речью.

Среди присутствующих было около 5 тысяч человек, а также два миллиона зрителей, которые прильнули к телеэкранам, сообщается на сайте gloria.tv.

Во время мероприятия одна женщина из Латинской Америки выступила с катехизацией Пачамамы. Она попросила присутствующих скрестить руки на груди, чтобы почувствовать мощную энергию, пояснив, что мы чувствуем не только «свое сердце», но и «сердце матушки-земли».

Пока все молчали, она пояснила, что это «дух», который «позволяет нам слышать послание матушки-земли». Она добавила, что «для коренных жителей матушка-земля или Hicha Guaia — это все, что есть в этом мире». Имя Гуайа используется в качестве синонима Пачамамы. Женщина заявила, что она «дает еду, священную воду и целебные растения», поэтому требует принесения в жертву «плаценту и первого волоса каждого человека».
Кардиналы и епископы, которые присутствовали во время «катехизации», четко следовали указаниям этой дамы.

*** Пачама́ма, Ма́ма Па́ча — (кечуа Pacha Mama, Мать-Земля, от кечуа pacha «мир, пространство, время, Вселенная» и кечуа mama «мать») — одно из главных женских божеств в мифологии кечуа, богиня земли и плодородия. Согласно некоторым мифам, Пачамама является прародительницей человечества. Её символ — верхняя часть инкского креста, так называемая чакана.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне.

Тэги: Ватикан, язычество, католицизм

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