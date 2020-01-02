Американская актриса зарезала собственную мать

В американском городе Олейте в штате Канзас разыгралась страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут актриса Молли Фитцджеральд, снявшаяся в свое время в ленте «Первый Мститель» 2011 года, убила собственную мать.

Полиция считает, что она зарезала 68-летнюю женщину 20 декабря, когда Патрисия Фитцджеральд умерла. Ее тело обнаружили в доме, где она жила с дочерью.

Саму Молли Фитцджеральд забрали в больницу с травмами, которые она получила в результате борьбы с матерью, перед тем как убить ее.

Сейчас ее обвинили в непредумышленном убийстве. Актрису арестовали 31 декабря. За нее установили залог в 500 тысяч долларов.

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