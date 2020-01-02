Новогодняя елка в Киеве вошла в пятерку лучших в Европе

Центральная елка Киева заняла пятое место в рейтинге самых красивых новогодних елей в Европе по версии туристического портала European Best Destinations. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила Киевская городская государственная администрация на своей официальной странице в Facebook.

В частности, в КГГА напомнили, что в этом году праздничное дерево в центре Киева превышает 20 метров в высоту, его украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые блестят в цвете куполов Софии Киевской и 4 км разноцветных гирлянд.

При этом «охраняют» елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Как сообщает «Новое время», что первую строчку в рейтинге заняла елка, установленная в столице Литвы Вильнюсе. На втором месте рейтинга оказалась елка из чешской Праги, на третьем — из французского Страсбурга. Киев также опередил немецкий Кельн.

Закрывает же топ из 17 новогодний елок Париж.

Как сообщала «Фраза», высота главной елки страны на Софиевской площади в этом году составит 30 метров, вес конструкции — более 100 тонн. По словам основателя проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, стоимость игрушек и иллюминаций на ней составила 2 млн 700 тыс. грн. Добруцкий также сообщил, что всего в столице будет 12 елок «и мы готовы снова побороться за звание лучшей европейской елки».

При этом больше всего средств на установку елок и проведение других новогодних мероприятий в этом году потратили в Днепре, Киеве и Харькове.