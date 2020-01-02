В Днепре пожилой мужчина повесился на спортивной площадке

В Днепре в переулке Жевалковского произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут утром четверга, 2 января, обнаружили труп мужчины.

Как передает «Информатор», он повесился на местной на спортивной площадке. На вид погибшему около шестидесяти лет.

Жил он в соседнем доме. Его обнаружили знавшие его жители. Люди говорят, что у погибшего «были проблемы на работе».

У мужчины были дети, но он жил один.

Как писала «Фраза», в Днепре воришки обокрали детишек, но их оперативно приняли копы.

Ранее в Днепре толпа избила водителя такси Uber.