На следующей неделе в Украине похолодает

На следующей неделе погода в Украине не порадует. Как выяснили журналисты «Фразы», ожидаются неприятные изменения.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что в понедельник, 6 января, без осадков будет лишь на западной Украине и в части южных областей. По остальной территории страны пройдет дождь, ожидается мокрый снег.

Также похолодает. Днем будет до 2 мороза, а ночью до минус 5.

В Киеве пройдет снег. Днем и ночью будет до минус 2-4.

Как писала «Фраза», погода готовит украинцам неприятный сюрприз в первый уик-энд 2020 года.