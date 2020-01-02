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Составлен список интернациональных рецептов от новогоднего похмелья

Составлен список интернациональных рецептов от новогоднего похмелья

Ученые из университета Брайтона в Великобритании сообщили, как спастись от новогоднего похмелья. Как выяснили журналисты «Фразы», они привели интернациональные рецепты.

Исследователи предупреждают, что быстрее всего свалит с ног портвейн и херес. А хуже всего с утра будет от виски и шампанского. А вот оптимальный алкогольный напиток для организма это водка.

Они поведали, как спасаться от похмелья.

Так, китайцы советуют пить газированный сок лайма и лимона, например знакомый всем «Спрайт». По их словам, он «отлично чше всего стимулирует выработку ферментов, которые расщепляют ацетальдегид, то есть токсичное химическое соединение, которое, скапливаясь в организме, вызывает боль и тошноту».

Ученые говорят: «Переработка спирта в организме происходит в два этапа: сперва фермент алкогольдегидрогеназа расщепляет содержащийся в горячительном этанол, отчего образуется ацетальдегид, с ним должен справиться другой фермент альдегиддегидрогеназа. Он превращает ацетальдегид в ацетат и выводит его из организма. Этот процесс требует времени, тогда и приходит похмелье».

А вот корейцы советуют с похмелья есть спаржу. По их словам, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому они подвергаются из-за чрезмерного увлечения спиртным. Ученые говорят, что «спаржа оказывалы положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков, снимала у людей такие симптомы похмелья, как тошнота и головная боль». Исследователи говорят, что «листья спаржи намного лучше справлялись с ущербом, нанесенным организму алкоголем, чем побеги, так как в них содержание аминокислот и минеральных элементов намного выше».

Также азиаты советуют употреблять суп «Як-а-мейн»: его готовят из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука. Ученые говорят, что данный суп «представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, необходимых организму после приема алкоголя».

Индийцы же советуют кушать груши, лайм, кокосовая вода, сыр, помидоры и огурцы.

Как писала «Фраза», назван самый «убийственный» для нашего организма алкогольный напиток.

Тэги: ученые, здоровье, мир, похмелье

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