Ученые предупредили об опасности «плохого» сна

Ученые из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла-апон-Тайн и университетского колледжа Лондона предупредили об опасности плохого сна. Как выяснили журналисты «Фразы», их цитирует издание MedicalXpress.

Исследователи говорят: вредно спать менее четырех часов или же более одиннадцати часов в сутки. По их словам, люди с таким режимом «более подвержены легочному фиброзу, чем те, кто уделяет сну семь часов в сутки».

Легочный фиброз – это заболевание, по словам ученых, «при котором на органах появляются рубцы, нарушающие функцию дыхания».

Ученые советуют: «Здоровая продолжительность сна составляет семь часов». По их словам, «проводя регулярно во сне четыре часа или меньше, человек удваивает шанс заболеть легочным фиброзом, а те, кто спит одиннадцать часов или дольше, его утраивают».

Исследователи сообщают: «В группе риска находятся люди, которые любят ложиться спать поздно ночью или же работают посменно. Они подвержены заболеванию меньше, чем те, кто спит больше или меньше нормы. Биологические часы влияют на секрецию гормонов и обмен веществ».

Как писала «Фраза», оказалось, что много спать в выходные – вредно.