Жириновский придумал для россиян настоящую «дичь»

Российский клоун Владимир Жириновский продолжает сходить с ума. Как выяснили журналисты «Фразы», у себя в Telegram одинозный политик сделал резонансное заявление.

Так, Владимир Жириновский решил прокомментировать решение осудить на три года китайского ученого-генетика Хэ Цзянькуя, который заявил о рождении первых в истории генно-модифицированных девочек-близняшек, чей организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Суд признал его виновным в осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК.

Политик же считает это «огромным прорывом в медицине».

Владимир Жириновский заявил: «Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Хэ Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка».

Более того, политик призвал снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов, подчеркнув, что за этим будущее.

Как писала «Фраза», Жириновский пригрозил «превентивно уничтожить» Украину.

Ранее Жириновский рассказал о своем опыте с наркотиками.