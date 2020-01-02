Главные новости за 31 декабря 2019 года — 1 января 2020 года

С сегодняшнего дня украинцы станут по-новому платить за газ. С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. По задумке правительства это позволит с одной стороны реализовать договоренности с Международным валютным фондом, а с другой — защитить население от излишнего колебания цен. С 1 января 2020 года все украинцы будут платить за газ рыночную цену. Но в целях защиты населения Кабинет министров Украины ввел так называемую «страховую цену», то есть фиксацию цены на определенном уровне.

«Конец года, но не достижений»: Украина подписала контракт на транзит российского газа. Украина подписала с российской стороной все соглашения, необходимые для продолжения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом на своем канале в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», — написал президент, подчеркнув, что в 2020 г объем транзита составит минимум 65 млрд кубометров газа, а в последующие 4 года — не менее 40 млрд кубометров ежегодно.

Впервые за 6 лет Путин поздравил президента Украины с Новым годом. Президент РФ Владимир Путин впервые за 6 лет поздравил с Новым годом президента Украины. Как сообщили в пресс-службе главы государства, это произошло в ходе телефонного разговора сегодня, 31 декабря. В частности, как сообщается, руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

В новогодней перестрелке в Киеве пострадали шестеро человек. Шесть человек пострадали в драке с применением огнестрельного оружия возле метро «Лыбедская» в ночь на новый год. Об этом сообщили на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook. В частности, как сообщается, инцидент произошел в пол-пятого утра на ул. Большой Васильковской, неподалеку от станции метро «Лыбедская». В результате потасовки пострадали 6 человек.

Папа Римский ударил женщину-азиатку. В Ватикане разгорелся громкий скандал. Тут папа Римский Франциск ударил женщину, которая предположительно приехала на праздники из Азии. Уже появилось видео инцидента. На нем видно, как Франциск гуляет среди прихожан по площади, после чего одна из женщин схватила его за руку.

В США зафиксирован сильнейший демографический кризис. В США зафиксирован демографический кризис. О нем сообщает Бюро переписи населения. В его отчете говорится, что в уходящем году в США «зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие». Так, число жителей выросло лишь на 1,5 миллиона человек — это менее 0,5%. На конец года число граждан США составило 328 миллионов человек.