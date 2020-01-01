В новогодней перестрелке в Киеве пострадали шестеро человек

Шесть человек пострадали в драке с применением огнестрельного оружия возле метро «Лыбедская» в ночь на новый год. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщается, инцидент произошел в пол-пятого утра на ул. Большой Васильковской, неподалеку от станции метро «Лыбедская». В результате потасовки пострадали 6 человек.

Отметим, что официально данная информация не подтверждена.

Как сообщала «Фраза», 28 октября 2019 года в Киеве возле кафе MisterCat на Оболонском районе произошла драка со стрельбой.