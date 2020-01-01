С сегодняшнего дня украинцы станут по-новому платить за газ

С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», по задумке правительства это позволит с одной стороны реализовать договоренности с Международным валютным фондом, а с другой — защитить население от излишнего колебания цен.

Как сообщает «Экономическая правда», с 1 января 2020 года все украинцы будут платить за газ рыночную цену. Но в целях защиты населения Кабинет министров Украины ввел так называемую «страховую цену», то есть фиксацию цены на определенном уровне.

Это означает, что теперь у украинцев будет два варианта оплаты за газ: по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала) или по рыночной ценам. При этом страховая цена «Нафтогаза» составляет 6961 грн за тысячу кубометров с НДС — ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. Такая цена на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Конечная же стоимость газа будет зависеть от тарифов на транспортировку, которые устанавливает Нацкомиссия по тарифам. Если исходить из тарифов в ноябре, стоимость газа может составлять около 8 тыс. грн за тысячу кубометров. Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которая будет действовать автоматически для всех потребителей.

В «Нафтогазе» посчитали, что если транзит продолжится, программа с гарантированной ценой может нанести потребителям убытки. По словам главы Минэкоенерго Алексея Оржеля, после подписания соглашения о транзите газ может стать едва ли не самым дешевым за всю историю переговоров. «Тогда потребители со страховой ценой не выигрывают, потому что на рынке будет меньшая цена», — предупредил он.

Однако это не касается жителей многоквартирных домов, которые не могут влиять на этот процесс. В их случае все зависит от коммунальных предприятий, которые предоставляют им услуги. Последние также могут воспользоваться предложением «Нафтогаза».

Как сообщала «Фраза», в конце декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сумма в «платежках» за тепловую энергию в декабре может быть снижена на 300-400 грн.