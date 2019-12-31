Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Черногории отлучили от Церкви политиков, принявших антицерковный закон

В Черногории отлучили от Церкви политиков, принявших антицерковный закон

Епископский совет Черногории, состоящий из всех епископов Сербской Православной Церкви, чьи епархии действуют на территории страны, заявил, что политики, проголосовавшие и продвигающие дискриминационный Закон о вероисповеданиях — сами себя отлучили от Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Православие.ру.

«Принятие такого закона не служит честью и благословением ни тем, кто его предложил, ни тем, кто голосовал за него и провозгласил его. С сожалением констатируем, что те из них, кто относит себя к православным, исключили сами себя из Православной Церкви, и поэтому отлучены от Святых Таин. Благословляем нашему боголюбивому духовенству для них, по словам святого Петра Цетинского, „никакого дела церковного“ не производить до их покаяния, о котором мы молимся», — подчеркнули архиереи в заявлении совета. Церковь призывает власти и общественность Черногории установить диалог и «исправить то, что еще можно исправить до того, как конкретное применение этого Закона станет источником серьезных потрясений с непредсказуемыми последствиями».

Как сообщалось ранее, в ночь с 26 на 27 декабря Парламент Черногории принял законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», ущемляющий интересы Сербской Православной Церкви. Законопроект предусматривает изъятие у Сербской Православной Церкви и передачу в собственность государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если отсутствуют документы об их оформлении в качестве церковной собственности.

Тэги: политика, новости православия

Комментарии

Статьи

31.12.19 09:58

Последняя страница истории Украины. Итоги 2019 года

Автор: Валентин Бушанский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
31.12.19 09:50

Провожая футбольный 2019-й

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

О практике разрыва евхаристического общения на современном этапе в Православной Церкви
31.12.19 15:53

О практике разрыва евхаристического общения на современном этапе в Православной Церкви

Автор: Александр Вознесенский, Сont.ws

Выбор редакции
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua

Главная новость дня

Впервые за 6 лет Путин поздравил президента Украины с Новым годом

Впервые за 6 лет Путин поздравил президента Украины с Новым годом
31.12.19 13:23
996
Последние новости
31.12.19 16:37

В Черногории отлучили от Церкви политиков, принявших антицерковный закон
31.12.19 15:36

Синод РПЦ увидел в церковной проблеме Черногории аналогию с Украиной
31.12.19 14:04

Американец исчез странным образом, устроив погром в самом центре Одессы
31.12.19 13:23

Впервые за 6 лет Путин поздравил президента Украины с Новым годом
31.12.19 12:39

В Одессе подростки «бомбанули» ломбард на кругленькую сумму
31.12.19 12:21

Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест, - СМИ
31.12.19 11:07

В Киеве на острове обнаружили шестерых «безхозных» тигров
Фото и Видео
В Киеве на острове обнаружили шестерых «безхозных» тигров
В Киеве на острове обнаружили шестерых «безхозных» тигров
В Киеве на острове обнаружили шестерых «безхозных» тигров
В Киеве на острове обнаружили шестерых «безхозных» тигров
В Киеве перед Новым годом трагически погибла молодая женщина
В Киеве перед Новым годом трагически погибла молодая женщина
На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь
На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь
В США прямо в церкви произошла перестрелка ‒ есть жертвы
В США прямо в церкви произошла перестрелка ‒ есть жертвы
«Невоспитанное зеленое чмо!» Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне
«Невоспитанное зеленое чмо!» Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне
Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было
Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было
На Донбассе стартовал масштабный обмен пленными
На Донбассе стартовал масштабный обмен пленными
В Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем
В Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем
В Днепре толпа избила водителя такси Uber
В Днепре толпа избила водителя такси Uber
На Днепропетровщине молодая женщина устроила «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы
На Днепропетровщине молодая женщина устроила «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.