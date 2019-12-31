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Американец исчез странным образом, устроив погром в самом центре Одессы

Американец исчез странным образом, устроив погром в самом центре Одессы

Гражданин США разгромил гостиничный номер в центре Одессы и бесследно исчез. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, его разыскивают правоохранители.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на источник в полиции, об исчезновении своего 50-летнего сына Майкла в полицию сообщил американец по имени Джон.

В ходе проверки выяснилось, что пропавший поселился в небольшом отеле на углу Дерибасовской и Екатерининской на Рождество, 25 декабря. При этом он сразу же начал жаловаться на наличие в номере змей и хомяков.

В итоге мужчину перевели в другую комнату, которую он зачем-то тогда же разгромил, собрал все личные вещи и покинул гостиницу.

С тех пор его никто не видел.

Как сообщала «Фраза», 21 июля 2010 года гражданин Польши, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, разгромил во Львове банк, перепутав его с гостиницей.

Тэги: США, Одесса, дебош, жалоба, змея, криминал, хомяк, погром, курьезы, новости Украины

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