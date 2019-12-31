Впервые за 6 лет Путин поздравил президента Украины с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин впервые за 6 лет поздравил с Новым годом президента Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе главы государства, это произошло в ходе телефонного разговора сегодня, 31 декабря.

В частности, как сообщается, руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанный накануне.

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. По информации Москвы, «президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году».

При этом там напомнили, что последний раз Путин поздравлял украинского лидера в 2013 году. Тогда президентом был Виктор Янукович.

Как сообщала «Фраза», после победы на выборах президента Украины Петра Порошенко они с Владимиром Путиным не поздравляли друг друга ни с Новым годом, ни с днем рождения.