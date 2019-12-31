Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест, - СМИ

Импорт электроэнергии из России и Беларуси, начатый благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались невостребованными. Такие цифры привела директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина на своей странице в Facebook, сообщают «Факты».

«Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси за ІІ полугодие составил 1142 млн кВт-ч. Поскольку производителям из Украины не разрешено поставлять электроэнергию в Беларусь и РФ — то на эту величину должно быть сокращено производство на ТЭС внутри Украины», — отмечает директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго».

По информации Милютиной, импорт из России и Беларуси во втором полугодии 2019 года более чем в два раза превысил производство электроэнергии на, к примеру, Криворожской ТЭС, где работают 1470 сотрудников.

«Что такое 1142 млн кВт-ч за полгода? Для сравнения приведем отпуск электроэнергии за 2 полугодие 2019г: Криворожская ТЭС 513 млн кВт-ч (1470 сотрудников), Луганская ТЭС 624 млн кВт-ч (1340 сотрудников), Приднепровская ТЭС 710 млн кВт-ч (1320 сотрудников), Добротворская ТЭС 954 млн кВт-ч (1250 сотрудников). То есть фактически по „законам Геруса“ путем одностороннего импорта электроэнергии невостребованными оказались 1500 рабочих мест на ТЭС», — отмечает Милютина.

Также импортированные из РФ и Беларуси 1142 млн кВт-ч эквивалентны примерно 550 тыс. тонн угля. При средней производительности 270 тонн на человека этот сделало невостребованными еще 2037 рабочих мест на шахтах и центральных обогатительных фабриках, отмечает директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго».

«В сумме получаем 1500 плюс 2037 равно 3537 рабочих мест. Это реальные цифры. Когда Герус говорит, что импорт — это конкуренция, то в случае с РФ и Беларусью никакой конкуренции нет, есть односторонние поставки с негативным эффектом для рабочих мест внутри Украины», — сообщила Милютина.

«Даже самые общие подсчеты указывают на катастрофический урон, нанесенный Украине необдуманными (или, что хуже — осознанными) действиями лоббистов импорта электроэнергии», — подытожила директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго».

Как сообщалось ранее, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые после четырехлетнего перерыва возобновился после внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки был член фракции «Слуга народа», руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект № 2233, которым импорт электроэнергии из РФ ограничивается для сегментов рынка «по двусторонним договорам» и «внутрисуточный рынок», в то время как поставки на ценообразующий рынок «на сутки вперед» оставили для России полностью открытыми. Кроме того, законопроектом № 2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по «по двусторонним договорам» и на «внутрисуточный рынок».