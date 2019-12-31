«Конец года, но не достижений»: Украина подписала контракт на транзит российского газа

Украина подписала с российской стороной все соглашения, необходимые для продолжения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своем канале в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», — написал президент, подчеркнув, что в 2020 г объем транзита составит минимум 65 млрд кубометров газа, а в последующие 4 года — не менее 40 млрд кубометров ежегодно.

«Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», — заключил глава государства.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе «Нафтогаза», в целом в пакет вошли три документа:

— Межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и «Газпромом», которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей;

— Договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет;

— Мировое соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом», согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

В частности, речь идет об отзыве всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения, снятие арестов на имущество, активы и денежные средства «Газпрома», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 года.

В свою очередь, «Газпром» обязался выплатить $2,9 млрд компенсации, которые «Нафтогаз» уже получил 27 декабря.

Отдельно подчеркивается, что подписанные соглашения не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации о захваченных активах группы в АР Крым.

Комментируя подписание контрактов премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook отметил, что случившееся «положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке». «Наша команда защитила национальные интересы Украины», — убежден премьер.

В свою очередь, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подчеркнул, что «это первый случай в истории Украины, когда „Газпром“ заключил контракт на транзит по европейскому принципу „качай или плати“». «До этого времени только закупки газа у „Газпрома“ покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом „бери или плати“», — объяснил он, указав на другие детали заключенных документов.

В частности, по словам Витренко, сам он контракт о транзите подписал «в Вене в 14:30, а глава Газпрома Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге».

Как сообщала «Фраза», накануне Кабинет министров Украины «дал добро» на подписание двух соглашений между компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом».