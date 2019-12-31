В Одессе подростки «бомбанули» ломбард на кругленькую сумму

В воскресенье вечером, 29 декабря, в Суворовском районе одессы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на проспекте Добровольского двое подростков совершили разбойное нападение на ломбард.
Как передает пресс-служба областной полиции, один из злоумышленников остался стоять «на шухере», в то время как второй ворвался в помещение, где «задул» сотрудницу газом из баллончика, после чего разбил витрину и похитил драгоценности.
Сообщается, что стоимость похищенного оценивается примерно в 500 тысяч гривен.
В свою очередь, правоохранители быстро установили местонахождение и задержали одного из участников налета ‒ им оказался 16-летний местный житель.
В настоящее время сыщики устанавливают личность второго горе-разбойника. За содеянное ребятам грозит длительное тюремное заключение.
Как писала «Фраза», на Николаевщине подростки ограбили и жестоко избили свою бывшую учительницу.
Ранее в центре Киева подростки избили и ограбили случайного прохожего.