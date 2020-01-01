В США зафиксирован сильнейший демографический кризис

В США зафиксирован демографический кризис. Как выяснили журналисты «Фразы», о нем сообщает Бюро переписи населения.

В его отчете говорится, что в уходящем году в США «зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие».

Так, число жителей выросло лишь на 1,5 миллиона человек – это менее 0,5%. На конец года число граждан США составило 328 миллионов человек.

Специалисты говорят, что «это самый низкий показатель темпов роста населения в стране со времен Первой мировой войны».

Отмечается, что лишь в восьми штатах сохранился рост уровня рождаемости, однако в 42 штатах и столичном округе Колумбия в уходящем году рождаемость была ниже, чем в 2018 году.

Кроме этого, смертность превысила рождаемость сразу в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.

В Бюро сообщают: «Хотя естественный прирост является основной причиной роста численности населения США, он замедляется в течение последних пяти лет».

Там отметили: «Естественный прирост, или когда рождаемость превышает смертность, впервые за десятилетия опустился ниже одного миллиона человек в прошлом году».

В отчете также сказано, что «уровень миграции в США сократился до 595 тысяч человек». Это стало самым низким показателем за последнее десятилетие. Например, в период с 2015 по 2016 года он превышал миллион человек.

Как писала «Фраза», Илон Маск пожаловался, что людей на Земле становится слишком много. Возможно, некоторых придется переселить на Марс.