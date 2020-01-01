В Латвии хотят брать плату… за использование русского языка

Странное предложение выдвинула депутат думы Риги Эва Мартуза от Новой консервативной партии. Как выяснили журналисты «Фразы», она хочет брать деньги за использование русского языка.

Ее цитируют российские СМИ.

Так, политик выдвинула идею «сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным».

Она утверждает, что, «если сотрудник государственной или частной компании вынужден говорить с клиентом на русском языке, то клиент должен будет дополнительно платить ему за услугу переводчика».

Депутат написала у себя в «Твиттере»: «Сколько у нас стоит услуга переводчика с латышского на русский? Тариф - 10 евро за 5 минут. Не понимаешь латышский язык, тогда плати за перевод. Работа переводчика должна оплачиваться».

Как писала «Фраза», венгерский посол нелестно высказался об украинском языке.

Ранее украинцам разъяснили, как будут внедрять двойное гражданство.