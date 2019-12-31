Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Киеве в новогодние дни. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали в КГГА.

Отмечается, что в городе 31 декабря и 1 января вводится запрет на перемещение транспорта вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской.

Зато Крещатик останется открытым для движения транспорта.

При этом важно помнить, что ночью киевское метро будет работать на три часа дольше.

В мэрии говорят, что по маршрутам, которые проходят возле станций, организуют перевозку людей после прохождения последних поездов.

Кроме этого, отметим, что фууникулер 31 декабря и 1 января будет работать круглосуточно.

В КГГА напоминают и еще вот что: 1 января до 5 утра в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Чиновники отмечают, что во время праздников на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

троллейбусы № 16 поедет от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 поедет от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода

Также 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метро «Золотые ворота».

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