Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Киеве в новогодние дни. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали в КГГА.
Отмечается, что в городе 31 декабря и 1 января вводится запрет на перемещение транспорта вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской.
Зато Крещатик останется открытым для движения транспорта.
При этом важно помнить, что ночью киевское метро будет работать на три часа дольше.
В мэрии говорят, что по маршрутам, которые проходят возле станций, организуют перевозку людей после прохождения последних поездов.
Кроме этого, отметим, что фууникулер 31 декабря и 1 января будет работать круглосуточно.
В КГГА напоминают и еще вот что: 1 января до 5 утра в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
Чиновники отмечают, что во время праздников на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:
троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
троллейбусы № 16 поедет от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
троллейбусы № 18 поедет от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода
Также 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метро «Золотые ворота».
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