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Газовая война отменяется: Кабмин разрешил «Нафтогазу» подписать сразу два соглашения с «Газпромом»

Газовая война отменяется: Кабмин разрешил «Нафтогазу» подписать сразу два соглашения с «Газпромом»

Кабинет министров Украины «дал добро» на подписание двух соглашений между компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

«Предоставить согласие на заключение акционерным обществом «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО „Газпром“», ‒ сказано в документе.

Кроме того, Кабмин также разрешил «Нафтогазу» подписать договор с «Газпромом» о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на 2020-2024 годы.

Как писала «Фраза», Украина и Россия договорились о транзите газа. Стали известны подробности.

Ранее в «Нафтогазе» отрапортовали о громком успехе в переговорах с РФ по транзиту газа.

Тэги: Кабинет Министров Украины, газ, Нафтогаз Украины, Украина, общество, Россия, Газпром, политика, газовое соглашение, транзит, экономика Украины, новости Украины

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