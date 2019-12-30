Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 28-30 декабря 2019 года

Главные новости за 28-30 декабря 2019 года

На Донбассе состоялся масштабный обмен пленными. На КПВВ «Майорск» прошел «новогодний» обмен пленными между Украиной и «ЛДНР». Ожидалось, что Киев передаст «республикам» 87 человек, а в обратном направлении отправятся 55.

Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было. В международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с гражданами Украины, освобожденными из плена «ЛДНР» в рамках масштабного «новогоднего» обмена. Возле взлетной полосы воздушное судно встретили родственники и близкие пленников, а также журналисты и официальные лица во главе с президентом Владимиром Зеленским.

«Невоспитанное зеленое чмо!» Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне. Одиозный украинский художник и телеведущий Сергей Поярков позволил себе публично оскорбить главу государства Владимира Зеленского и его команду. Резонансные слова прозвучали в прямом эфире программы «Поярков News» на телеканале «Прямой».

Газовая война отменяется: Кабмин разрешил «Нафтогазу» подписать сразу два соглашения с «Газпромом». Кабинет министров Украины «дал добро» на подписание двух соглашений между компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Новый руководитель ГБР произвела впечатление на своих сотрудников благодаря мужу, — СМИ. Самым ярким впечатлением сотрудников Государственного бюро расследований от новой главы Ирины Венедиктовой стал ее муж. По данным СМИ, речь идет о сотруднике Киберполиции Украины Денисе Колеснике.

В преддверии Нового года в Украине резко подскочили курсы доллара и евро. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 23,69 грн. Таким образом, за сутки курс доллара вырос сразу на 40 копеек.

Как выяснилось, с помпой открытый Шулявский мост функционирует в весьма ограниченном режиме. Новый Шулявский путепровод, торжественно открытый киевским градоначальником Виталием Кличко, пока что проигрывает в эффективности своему «уставшему» предшественнику. На развязке до сих пор не построены съезды и не смонтирована контактная сеть.

В Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем. В Голосеевском районе столицы произошло смертельное ДТП. Там на Надднепрянском шоссе грузовой автомобиль TATA занесло на встречную полосу, где он перевернулся прямо на легковушку Mazda.

Под Киевом мужчина зверски убил собственного ребенка. В Васильковском районе Киевской области было совершено чудовищное преступление. Там в селе Великая Ольшанка 44-летний мужчина забил до смерти собственного сынишку.

В США прямо в церкви произошла перестрелка. В американском городке Уайт-Сетлмент (штат Техас) произошло резонансное ЧП. Там в местном храме произошла перестрелка между злоумышленником и прихожанами.

Тэги: США, Нафтогаз Украины, Киев, ДТП, убийство, общество, мир, церковь, Газпром, Донбасс, Сергей Поярков, газовое соглашение, оскорбление, Васильков, обмен пленными, Шулявский мост, Владимир Зеленский, новости Украины, телеканал Прямой, ГБР

Комментарии

Статьи

30.12.19 09:40

Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»

Автор: Александр Вольский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.12.19 08:57

Андроповская Предперестройка в кино

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал
27.12.19 14:07

Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Оксана Маркарова влипла в очередной скандал

Автор: FBI.Media

Выбор редакции
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28-30 декабря 2019 года

Главные новости за 28-30 декабря 2019 года
30.12.19 19:07
285
Последние новости
30.12.19 20:03

Газовая война отменяется: Кабмин разрешил «Нафтогазу» подписать сразу два соглашения с «Газпромом»
30.12.19 19:07

Главные новости за 28-30 декабря 2019 года
30.12.19 15:38

В Киеве горел многоэтажный дом ‒ есть погибший
30.12.19 14:01

На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь
30.12.19 11:42

В США прямо в церкви произошла перестрелка ‒ есть жертвы
30.12.19 09:28

«Невоспитанное зеленое чмо!» Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне
29.12.19 23:13

Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было
Фото и Видео
На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь
На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь
На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь
На Ровенщине водитель Renault устроил ДТП, в котором погибла его малолетняя дочь
В США прямо в церкви произошла перестрелка ‒ есть жертвы
В США прямо в церкви произошла перестрелка ‒ есть жертвы
Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было
Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было
На Донбассе стартовал масштабный обмен пленными
На Донбассе стартовал масштабный обмен пленными
В Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем
В Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем
В Днепре толпа избила водителя такси Uber
В Днепре толпа избила водителя такси Uber
На Днепропетровщине молодая женщина устроила «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы
На Днепропетровщине молодая женщина устроила «лобовое» ДТП ‒ есть жертвы
В Сети появился буктрейлер уникальной книги о женской груди
В Сети появился буктрейлер уникальной книги о женской груди
Восемь 30-тонных грузовиков проверили Шулявский мост на прочность над головой у Кличко
Восемь 30-тонных грузовиков проверили Шулявский мост на прочность над головой у Кличко
ДТП с женщиной в Киеве попало на видео
ДТП с женщиной в Киеве попало на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.