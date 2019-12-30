Главные новости за 28-30 декабря 2019 года

На Донбассе состоялся масштабный обмен пленными. На КПВВ «Майорск» прошел «новогодний» обмен пленными между Украиной и «ЛДНР». Ожидалось, что Киев передаст «республикам» 87 человек, а в обратном направлении отправятся 55.

Зеленский лично встретил освобожденных из плена украинцев: как это было. В международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с гражданами Украины, освобожденными из плена «ЛДНР» в рамках масштабного «новогоднего» обмена. Возле взлетной полосы воздушное судно встретили родственники и близкие пленников, а также журналисты и официальные лица во главе с президентом Владимиром Зеленским.

«Невоспитанное зеленое чмо!» Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне. Одиозный украинский художник и телеведущий Сергей Поярков позволил себе публично оскорбить главу государства Владимира Зеленского и его команду. Резонансные слова прозвучали в прямом эфире программы «Поярков News» на телеканале «Прямой».

Газовая война отменяется: Кабмин разрешил «Нафтогазу» подписать сразу два соглашения с «Газпромом». Кабинет министров Украины «дал добро» на подписание двух соглашений между компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Новый руководитель ГБР произвела впечатление на своих сотрудников благодаря мужу, — СМИ. Самым ярким впечатлением сотрудников Государственного бюро расследований от новой главы Ирины Венедиктовой стал ее муж. По данным СМИ, речь идет о сотруднике Киберполиции Украины Денисе Колеснике.

В преддверии Нового года в Украине резко подскочили курсы доллара и евро. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 23,69 грн. Таким образом, за сутки курс доллара вырос сразу на 40 копеек.

Как выяснилось, с помпой открытый Шулявский мост функционирует в весьма ограниченном режиме. Новый Шулявский путепровод, торжественно открытый киевским градоначальником Виталием Кличко, пока что проигрывает в эффективности своему «уставшему» предшественнику. На развязке до сих пор не построены съезды и не смонтирована контактная сеть.

В Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем. В Голосеевском районе столицы произошло смертельное ДТП. Там на Надднепрянском шоссе грузовой автомобиль TATA занесло на встречную полосу, где он перевернулся прямо на легковушку Mazda.

Под Киевом мужчина зверски убил собственного ребенка. В Васильковском районе Киевской области было совершено чудовищное преступление. Там в селе Великая Ольшанка 44-летний мужчина забил до смерти собственного сынишку.

В США прямо в церкви произошла перестрелка. В американском городке Уайт-Сетлмент (штат Техас) произошло резонансное ЧП. Там в местном храме произошла перестрелка между злоумышленником и прихожанами.