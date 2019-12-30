В Киеве горел многоэтажный дом ‒ есть погибший

В воскресенье днем, 29 декабря, в Дарницком районе столицы произошло смертельное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в многоэтажке, расположенной на улице Княжий Затон, загорелась квартира на 4-м этаже.

Как передает пресс-служба киевского управления ГСЧС, подоспевшие на вызов пожарные обнаружили в коридоре квартиры труп мужчины, который, судя по всему, задохнулся от угарного газа.

Само же возгорание площадью 20 кв. м. было ликвидировано за считанные минуты.

Сообщается, что в результате пожара сгорели личные и бытовые вещи хозяина квартиры, мебель, а также сильно закоптились стены и потолок.

На месте ЧП также работали правоохранители и эксперты. Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Центрального вокзала горела многоэтажка.