Как в лихие 90-е: на Одесщине бизнесмена пытали раскаленным утюгом

В Овидиопольском районе Одесской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Прилиманское трое бандитов в масках напали на предпринимателя.

Как передает УНН, проникнув в дом потерпевшего, злоумышленники избили его, после чего связали и стали пытать раскаленным утюгом, требуя отдать деньги и драгоценности.

Сообщается, что бандитам удалось завладеть денежными средствами в размере $30 тыс, а также охотничьим ружьем хозяина домовладения, после чего они скрылись в неизвестном направлении.

На месте происшествия работали медики и следственно оперативная группа. Потерпевшего 1950 г.р. госпитализировали в районную больницу. По факту разбойного нападения открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», на Черкасщине в стиле 90-х годов грабанули дом экс-депутата.

Также сообщалось, что на Житомирщине преступники ворвались в дом депутата и устроили на глазах у детей пытку утюгом.