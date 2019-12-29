Как выяснилось, с помпой открытый Шулявский мост функционирует в весьма ограниченном режиме

Новый Шулявский путепровод, торжественно открытый киевским градоначальником Виталием Кличко, пока что проигрывает в эффективности своему «уставшему» предшественнику. Как выяснили журналисты «Фразы», на развязке до сих пор не построены съезды и не смонтирована контактная сеть.

Как передает КГГА, автобусы № 27Тр, 155 и 550 уже курсируют по мосту, а вот дата запуска троллейбусных маршрутов (№ 22, 27, 30 и 42) пока неизвестна.

Также с путепровода пока нельзя «спуститься» на проспект Победы. По словам Виталия Кличко, съезды планируют построить к лету будущего года.

Сам же процесс открытия нового Шулявского моста прошел в ярком новогоднем стиле:

Как писала «Фраза», восемь 30-тонных грузовиков проверили Шулявский мост на прочность над головой у Кличко.

Ранее сообщалось, что на строительстве Шулявского моста работают даже африканцы.