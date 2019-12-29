Под Киевом мужчина зверски убил собственного ребенка

В Васильковском районе Киевской области было совершено чудовищное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Великая Ольшанка 44-летний мужчина забил до смерти собственного сынишку.

Как передает пресс-служба областной полиции, еле живого, лежащего посреди улицы 4-летнего мальчика обнаружил случайный прохожий.

Малыша экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него переломы руки и ноги, ребер и костей черепа. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, в тот же день ребенок скончался.

В свою очередь, правоохранители отыскали отца ребенка и обнаружили его «в стельку» пьяным. Кроме того, на его одежде присутствовали следы крови. Сам же горе-папаша рассказал полицейским, что вообще не помнит, как наносил удары малышу, поскольку был пьян.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-родителю грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», под Киевом многодетная мать убила своего новорожденного ребенка.

Также сообщалось, что на Черниговщине невменяемый мужчина изрезал ножом собственного 5-летнего сына.