Строительство армянского собора в столице Украины вступает в финальную фазу

Крупнейший армянский собор в Восточной Европе постепенно обретает свое окончательное очертание, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Многолетняя мечта армянской общины реализовывается, и уже не далек тот день, когда храм откроет свои двери для прихожан Украинской Епархии ААЦ и гостей древнего Киева.

Конечно, впереди еще работы внутренней и наружной отделки, но уже сегодня величественная церковь привлекает взгляды гостей столицы Украины.

Издание отмечает, что армянский собор находится при въезде в Киев со стороны аэропорта «Борисполь», и фактически становится первой достопримечательностью для гостей столицы.

По словам инициатора строительства – главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна – строительство церквей позволяет реализовать одну из главных целей армянской диаспоры – всесторонне раскрыть армянскую культуру народу Украины.

Напомним, решение о начале строительства армянского кафедрального собора в Киеве, было принято еще в 2012 году, однако начать строительные работы удалось только после решения ряда ключевых вопросов в 2013-м году.