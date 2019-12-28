В преддверии Нового года в Украине резко подскочили курсы доллара и евро

Сегодня, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 23,69 грн. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, за сутки курс доллара вырос сразу на 40 копеек.

В свою очередь, курс евро установлен на уровне 26,42 грн. Он вырос на 61 копейку.

Как сообщает «Сегодня», курс гривны снизился впервые с 29 ноября, то есть практически за месяц.

По мнению экспертов, после осеннего отката, связанного с притоком валюты от иностранцев, покупающих украинские облигации внутреннего государственного займа, в новом году доллар может укрепиться вплоть до 27 грн, так как именно такой курс заложен в бюджете на будущий год.

Как сообщала «Фраза», курс гривны по отношению к основным валютам начал резко укрепляться в начале осени 2019 года.

А в октябре народный депутат, член фракции «Слуги народа» Александр Дубинский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о введении налога на операции обмена валюты в наличной форме.