В Запорожье мужчина зачем-то хладнокровно зарезал пациента одной из местных клиник

46-летний мужчина убил пациента в одной из больниц Запорожья. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В частности, как сообщается, преступник зашел в палату больницы на ул. Победы и нанес находившемуся там 41-летнему пациенту удар ножом. В результате полученной травмы жертва скончалась на месте.

Спустя полтора часа правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Убийцей оказался мужчина 1973 года рождения. Его мотивы на данное время не известны.

Как сообщала «Фраза», вечером 17 января 2019 года в одном из лечебных учреждений Киева 44-летний бомж убил пациента костылем из-за того, что тот шумно себя вел и не давал другим уснуть.

Спустя месяц в одной из больниц Измаила Одесской области 53-летний житель Болградского района в ходе бытового конфликта зарезал своего 28-летнего соседа по палате.