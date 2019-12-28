Новый руководитель ГБР произвела впечатление на своих сотрудников благодаря мужу

Самым ярким впечатлением сотрудников Государственного бюро расследований от новой главы Ирины Венедиктовой стал ее муж. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, речь идет о сотруднике Киберполиции Украины Денисе Колеснике.

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в ГБР, накануне, 27 декабря, они встретились с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой. После чего, по данным издания, супруг нового руководителя ведомства совершил обход кабинетов в ГБР в джинсах и кроссовках.

При этом он «интересовался у следователей делами, строго спрашивал почему кто-то отсутствует на рабочем месте и обращался ко всем на ты».

Этот обход, по словам следователей, продолжался вплоть до позднего вечера, произведя на работников бюро неизгладимое впечатление.

Как сообщала «Фраза», 27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР народного депутата Ирину Венедиктову.