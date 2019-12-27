Ученые перечислили продукты, защищающие от рака кишечника

Американские ученые из Университета штата Южная Дакота назвали продукты, богатые антоцианами-флавоноидами. Как выяснили журналисты «Фразы», эти вещества помогают организму эффективно противостоять развитию онкологических заболеваний.

Как передает «Профиль» со ссылкой на научный журнал Cancers, антоцианы-флавоноиды содержатся в винограде, голубике, чернике, ежевике, клюкве, малине, черной смородине, вишне, баклажанам и в разных видах перца.

Кроме того, эти чудо-вещества в небольшом количестве также присутствует и в красном вине.

По словам специалистов, антоцианы-флавоноиды при распаде во время обмена веществ образуют в кишечнике кислоту 2,4,6-THBA, которая, в свою очередь, обладает способностью подавлять рост раковых клеток в толстой и прямой кишке.

Как писала «Фраза», исследователи узнали о гриппе кое-что странное.

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