В Луцке расстреляли директора финучреждения

В пятницу утром, 27 декабря, в Лучке произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там во время ограбления серьезно пострадал директор финансовой компании Euro Post.

Как передают «Волынские новости», вооруженный злоумышленник ворвался в помещение фирмы в тот момент, когда на рабочем месте находились только директор и женщина-кассир.

Сообщается, что во время потасовки грабитель выстрелил директору в голову, после чего сбежал с места происшествия.

По словам врача-терапевта приемного отделения Луцкой городской клинической больницы Ольги Коз, пострадавший находится в тяжелом состоянии, его готовят к операции, во время которой будут извлекать пулю из головы.

На месте инцидента работали патрульные и следственно-оперативная группа. В городе был объявлен оперативный план «Сирена».

Как писала «Фраза», сотрудница американского отеля эпично обезвредила вооруженного грабителя.

Ранее сообщалось, что в Бразилии грабитель напал на девушку из UFC и стал жертвой «мгновенной кармы».