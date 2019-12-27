Главные новости за 27 декабря 2019 года

Зеленский уволил Трубу с должности главы ГБР. Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову. Об этом говорится в президентских указах №№ 960-961 от 27 декабря.

США поддержали идею ввода миротворцев на Донбасс. США выступают за ввод на оккупированную часть украинского Донбасса международной миссии миротворцев. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Восемь 30-тонных грузовиков проверили Шулявский мост на прочность над головой у Кличко. В Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. По мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков.

В Казахстане разбился самолет – погибли люди. В Алма-Ате (Казахстан) произошла трагедия. В местном аэропорту разбился самолет Fokker-100 компании Bek Air, который летел в Нур-Султан.

В Москве горела могила рэпера Децла. На Пятницком кладбище в Москве произошло ЧП. Тут горела могила рэпера Децла (Кирилл Толмацкий).

На американской электронной бирже был установлен аномальный рекорд. В США на электронной бирже NASDAQ был установлен уникальный рекорд. Ее индекс буквально зашкаливал.