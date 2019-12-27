Детективы НАБУ и СБУ нагрянули с обысками в «Администрацию морских портов Украины»

Сегодня, 27 декабря, детективы НАБУ вместе с СБУ осуществляют ряд обысков в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц «АМПУ» в Киеве, Одессе и Одесской области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба НАБУ у себя в Facebook.

Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц «АМПУ» при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 декабря детективы НАБУ пришли с обысками в Министерство информполитики и ГП «Защита информационного пространства».