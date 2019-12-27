США поддержали идею ввода миротворцев на Донбасс

США выступают за ввод на оккупированную часть украинского Донбасса международной миссии миротворцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Он дал интервью изданию «Зеркало недели».

Дипломат, среди прочего, заявил: «Урегулирование в Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном счете, восстановит свой контроль».

Он добавил, что и Курт Волкер, и «другие хорошо вам известные люди, работали над тем, как можно этой цели добиться».

Уильям Тейлор уточнил, что, «по их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил».

По его словам, «эта идея витала в умах определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины недавно опять упомянул об этой возможности».

Дипломат добавил: «Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом россиян из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним».

Также он предположил, в каком формате это можно было бы реализовать.

Уильям Тейлор сказал: «Очевидно, ее должен был бы утвердить Совет Безопасности ООН. По такому решению Совбеза, страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить в Донбасс».

Он добавил: «Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент в Донбасс. Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить. Без разрешения проблемы Донбасса и Крыма хороших отношений между США и Россией, а также Евросоюзом и Россией быть не может».

Как писала «Фраза», стали известны некоторые подробности возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.