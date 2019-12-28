Стало известно, какой будет погода в первый день 2020 года

В первый день 2020 года в Украине ожидается мокрая и прохладная погода. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали эксперты из Гидрометцентра.

Синоптики обещают, что 1 января не обойдется без осадков: в отдельных регионах пройдут мокрый снег и дожди. Ожидается переменная облачность.

Днем по стране будет до 2-4 тепла, а ночью до 2 мороза.

В Киеве днем будет плюс 1-3, а ночью до минус 1. Ожидается мокрый снег.

Карта погоды в Украине на 1 января 2020 года:

Как писала «Фраза», стало известно, с какой погодой украинцы будут встречать Новый год.