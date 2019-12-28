Австрийский стоматолог объяснила, как правильно чистить зубы

Авторитетный стоматолог из Австрии Элизабет Милфорд рассказала, как правильно чистить зубы. Как выяснили журналисты «Фразы», она озвучила основные ошибки в процессе, которые мы допускаем.

Как цитирует ее издание Daily Mail, многие люди любят полоскать рот водой сразу после чистки зубов, однако это сильно снижает укрепляющий эффект пасты.

Стоматолог говорит: «Чистка зубов нежелательна после употребления кислой пищи или напитков, поскольку может привести к повреждению зубов».

Она также отметила, что некоторые чистят зубы слишком быстро или слишком усердно. Она же советует тратить на это дело до двух минут, при этом стараясь «не нажимать на щетку слишком сильно, чтобы не повредить десны».

По ее словам, лучше всего использовать мягкую зубную щетку, а также менять ее сразу после того, как ворсинки начнут «пушиться».

Как писала «Фраза», ученые назвали еще одну вескую причину чистить зубы.