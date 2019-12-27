Американские онкологи заявили о вреде чрезмерной физической активности

Американские ученые сделали парадоксальное открытие. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами своих исследований поделились эксперты Национального института онкологии в США.

Как цитирует ученых издание MedicalXpress, они определили, что «люди, занимающиеся умеренной физической активностью, менее предрасположены к развитию онкологии, чем те, кто чрезмерно увлекается спортом»,

В ходе своей работы исследователи провели анализ медкарт почти восьмисот тысяч пациентов.

Они узнали, что «физическая активность снижает риск развития семи типов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрии, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы».

Как говорят ученые, «2,5-5 часов умеренных физических нагрузок или 1,25-2,5 часа высокоинтесивных упражнений в неделю способны значительно снизить риск появление злокачественных опухолей в организме».

Как писала «Фраза», биологи назвали одну из главных причин рака.

Ранее кардиологи назвали главную причину рака сердца.