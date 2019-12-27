На Волыни во время захвата храма активисты ПЦУ сломали ключицу верующей УПЦ

В Волынской области в селе Боблы во время захвата Свято-Покровского храма Украинской Православной Церкви активисты Православной Церкви Украины сломали ключицу верующей УПЦ. Об этом журналистам «Фразы» рассказали в Центре информации УПЦ.

Как сообщает «Перший Козацький», глава сельского совета Сергей Лисовой, не дожидаясь решения суда, незаконно приватизировал церковь и землю под ней. На основании этого сторонники ПЦУ собрались под Свято-Покровской церковью и захватили церковь с применением силы.

Благочинный Турийского района протоиерей Виталий Дуда сообщил, что пока дело о незаконной перерегистрации общины рассматривалось в Волынском административном суде община УПЦ четыре месяца молилась под открытым небом на территории храма.

«Сторонники ПЦУ вместе с председателем сельсовета Лисовым Сергеем занялись приватизацией храма и земли под храмом, которую мы считаем незаконной. Потому что были проведены сборы, где не присутствовали все депутаты: из 12 депутатов сельсовета присутствовали 7, за предоставление разрешения приватизации проголосовали 5. До сих пор мы просим у них предоставить документы, протоколы, регламент. Они нам не предоставляют», — заявил благочинный.

По словам протоиерея, сторонники ПЦУ проигнорировали просьбы верующих опечатать храм до законного решения суда.

«В субботу (21 декабря, — ред.) собрались представители ПЦУ. [...] Женщины встали на пороге храма, но их оттуда сбросили. Одну женщину бросили на землю, сломали ключицу, она недавно перенесла инсульт. Была госпитализирована, но побоялась подавать заявление в полицию, побоялась преследования местных активистов ПЦУ, потому что их поддерживает и власть, и фермеры», — рассказал протоиерей Виталий.

Община УПЦ Свято-Покровского храма намерена подавать иски в суд.

Ранее «Фраза» сообщала, что Юраша допросили по делу о преследовании священника УПЦ.