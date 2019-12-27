Зеленский уволил Трубу с должности главы ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в президентских указах №№ 960-961 от 27 декабря.

«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в тексте указа.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований», — говорится во втором указе.

Ранее «Фраза» сообщала, что следующим руководителем Государственного бюро расследований может стать заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак, опубликовавший в свое время так называемую «амбарную книгу» Партии регионов.