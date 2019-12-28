Букмекеры считают, что Дэвид Бекхэм может получить рыцарский титул уже в 2020 году

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм может получить рыцарский титул уже в следующем, 2020 году. Как выяснили журналисты «Фразы», список претендентов публикует авторитетная британская букмекерская контора William Hill.

Ставки на то, что 44-летний спортсмен, на счету у которого 115 матчей и 17 голов за национальную сборную, станет рыцарем до конца года, принимаются как 2 к 1.

Титул происходит от средневековых кавалеров. Рыцарство дает титул «сэр».

Среди других претендентов на титул – главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт и актер из фильмов о «Джеймсе Бонде» Дэниел Крейг.

Как писала «Фраза», Дэвид Бекхэм решил повесить бутсы на гвоздь в 2013 году.

Ранее семейство Бекхэмов продало «Бекингемский дворец» по спекулятивной цене.