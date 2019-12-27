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Десятки домов в центре Киева остались без тепла и горячей воды

Десятки домов в центре Киева остались без тепла и горячей воды

Сегодня, 26 декабря, в Печерском районе Киева на бульваре Дружбы Народов, 14, произошло повреждение трубопровода Д-300 мм. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Печерской райгосадминистрации, в результате аварии без горячего водоснабжения и центрального отопления остались 37 жилых домов.

Как отмечается, отключение произошло, в частности, по следующим по адресам:

— ул. Филатова, 1/22, 2/1, 7, 10А;

— бульвар Дружбы Народов, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А;

— ул. Джона Маккейна 10, 11, 13/2, 14, 16, 16А, 18, 18/2, 20, 20А, 20Б;

— ул. Раевского, 11,

— Саперное поле, 26, 26А, 9А, 12, 14/55, 28, 45;

— ул. Тютюнника, 47, 49, 51 / 1А, 52/1, 58;

— ул. Чешская, 4, 6.

Специалисты РТС «Печерск» проводят работы над локализацией и ликвидацией повреждения сети, которые планируют завершить 27 декабря 2019 года.

По предварительным прогнозам, авария будет ликвидирована в субботу, 27 декабря.

Ранее «Фраза» сообщала, что десятки домов в Киеве остались без электричества из-за долгов.

Тэги: Киев, общество, авария, тепло, горячая вода, отключение

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